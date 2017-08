Selfies werden zum Kunstobjekt

Berlin: Spandau Arcaden |

Noch bis zum 13. Oktober können alle Interessierten an dem Kunstprojekt „Faces of Spandau“ in den Spandau Arcaden, Klosterstraße 3, teilnehmen. Die Teilnehmer laden Selfies oder Porträtbilder über die Seite www.spandau-arcaden.de hoch. Die Bilder, die dann auf Facebook die meisten „Likes“ bekommen, werden vom Künstler Michael Strogies als Leinwandbild bearbeitet. Die gelungensten Bilder sind bis zum 22. Oktober in den Spandau Arcaden zu sehen, und werden dann an die Gewinner übergeben. In der Ausstellung sind Bilder früherer Episoden von „Faces of…“ zu sehen. Die Ausstellung ist montags bis sonnabends von 10 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.