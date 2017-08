Fußgängerin erlag ihren Verletzungen

Steglitz.

Eine Fußgängerin (88) ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 3. August, tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr an der Bismarckstraße/Ecke Steglitzer Damm. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer wollte gegen 10.45 Uhr aus Richtung Karl-Stieler-Straße von der Bismarckstraße nach rechts in den Steglitzer Damm abbiegen. Dabei übersah er die Fußgängerin, die bei Grün die Straße überqueren wollte. Der Laster erfasste die Frau und überrollte sie. Im Krankenhaus erlag sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Der Unfallort blieb für den Fahrzeugverkehr bis 14 Uhr gesperrt.