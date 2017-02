Kandidaten stellen sich vor

Steglitz-Zehlendorf.

In den kommenden Wochen bis zum 13. März stellen sich die Kandidaten zur Wahl der Seniorenvertretung vor. Der erste Termin ist am Donnerstag, 9. Februar, 14 bis 19 Uhr im Vitanas-Seniorenpflegeheim, Königstraße 25-27. Am Montag, 13. Februar, kann man die Kandidaten von 10 bis 15 Uhr im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53, kennenlernen. Eine Woche darauf, am 22. Februar, sind die Kandidaten von 10 bis 15 Uhr im Hans-Rosenthal-Haus, Bolchener Straße 5, anzutreffen. Weitere Termine sind am 10. März, 10 bis 15 Uhr, Rathaus Steglitz, Schloßstraße 37, und am 13. März, 13 bis 18 Uhr, im Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1/3. Die Wahlen finden dann vom 27. bis 31. März statt. Die Bezirke haben zusätzlich eine zentrale Wahl-Hotline unter

90 22 99 90 eingerichtet.