Bezirk sucht junge Helden

Steglitz-Zehlendorf.

Das Kinder- und Jugendbüro im Bezirk ruft Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Schulen im Bezirk auf, Vorschläge für „ihre Helden“ einzureichen. Solche Bezirkshelden können besonders aktive Kinder und Jugendliche aus Sportvereinen sein, oder auch solche, die sich in der Schülervertretung oder für andere Jugendliche mit Fluchtgeschichte engagieren. Vorschläge mit Namen und Begründung sind bis 5. November per E-Mail an kijubsz@berlin.de einzureichen. Am 24. November werden alle Helden vorgestellt