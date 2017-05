Cornelius-Plan

Steglitz. Stern 1900 gewann in der Berlin-Liga souverän 5:2 (4:1) gegen den BFC Preussen. Dabei nutzte Stern die vielen Ballverluste und die Abwehrschwäche der Gäste konsequent aus. „Wir haben das erste Mal in der Saison mit Dreierkette gespielt, um die Zentrale dichtzumachen und ansonsten darauf gesetzt, dass Preussen eher offensiv als defensiv orientiert ist“, sagte Trainer Manuel Cornelius, dessen Plan voll aufging.



Önal (10.), Rohr (15., 36., 72.) und Höhne (38.) markierten die Treffer für seine Mannschaft. Ismaili (29.) und Fikic (66.) trafen für Preussen. Am 10. Juni um 14 Uhr spielt Stern beim SV Empor (Cantianstraße).

