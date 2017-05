Südwest steigt ab

Steglitz. Der Abstieg des SSC Südwest aus der Landesliga ist besiegelt. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz zehn Punkte. Diesmal verlor Südwest auf eigenem Platz 2:5 (2:1) gegen die SpVgg Hellas-Nordwest. Dort ist die Gefühlswert komplett anders, denn Hellas steht nun als Aufsteiger fest.



Der SSC versuchte alles, führte zur Pause sogar 2:1. Abdallah (40.) und Knaack vom Elfmeterpunkt (43.) hatten das Spiel nach dem Treffer von Akar (14.) gedreht. Aber erneut Akar (53./Foulelfmeter) und Yazici innerhalb von nur 60 Sekunden (74., 75.) schlugen für den Favoriten zurück. In der 82. Minute stellte Ghasemi-Nobakht den Endstand her.



Am 11. Juni spielt Südwest um 14 Uhr beim Tabellensiebten Hohen Neudendorf (Sportplatz an der Niederheide). Das Hinspiel hatte man mit 3:1 für sich entschieden.

Gefällt mir