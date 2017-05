Tiere vor der Kamera

Berlin: Medienkompetenzzentrum meredo |

Tegel.

Wer Tiere mag und gern fotografiert, ist in den Pfingstferien im Medienkompetenzzentrum meredo genau richtig. „Von Ameise bis Zebra – mit der Kamera unterwegs“ lautet dort das Motto einer Projektwoche für Mädchen und Jungen im Alter von acht bis elf Jahren. Tiere aufspüren, beobachten und im richtigen Moment fotografieren: Dank guter Tipps, Tricks und mit viel Üben soll das den Kindern am Ende der Woche gelingen. Mit der Kamera geht’s in den Garten und durch die Grünanlagen im Kiez, ein Ausflug in den Zoo ist inklusive. Fotoapparate stellt das Medienzentrum, die Teilnahme kostet samt Frühstück und Mittagessen 40 Euro. Für Kinder aus weniger begüterten Familien gibt es auf Anfrage einen Kostenzuschuss. Termin: 6. bis 9. Juni, täglich von 9 bis 16 Uhr im meredo in der Namslaustraße 45-47. Anmeldung und Informationen unter

432 30 56 und info@meredo.de