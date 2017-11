Raubserie aufgeklärt: Fahndungserfolg in Tempelhof

Tempelhof. Wochenlang hielt eine stadtweite Raubserie die Polizei in Atem. In der Tempelhofer Oberlandstraße konnten die Sicherheitsbehörden den Spuk Ende Oktober schließlich beenden.

Rezeptionisten gefesselt und ausgeraubt

Dem waren umfangreiche Ermittlungen des Intensivtäterkommissariats der Polizeidirektion 5 und der Staatsanwaltschaft Berlin vorangegangen. In der Nacht vom 29./30. Oktober klickten gegen 3 Uhr schließlich die Handschellen und zwei mutmaßliche Räuber wurden von Zivilfahndern und Spezialeinsatzkräften in einem Fahrzeug in der Oberlandstraße gestellt und festgenommen.Die 30 und 31 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, kurz zuvor in der Ringbahnstraße ein Hotel überfallen, den Rezeptionisten mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert zu haben, nachdem sie vorher nach einem Zimmer gefragt hatten. Die Räuber flüchteten mit der Beute und ließen den Hotelangestellten gefesselt zurück. Er blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.Im Auto der Festgenommenen fanden die Beamten die Tatbeute sowie Schreckschusswaffen, Messer, Maskierungsgegenstände und diverse Werkzeuge. Alle Gegenstände sowie das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden bei der Festnahme leicht verletzt und nach ambulanten Behandlungen in einer Klinik in Polizeigewahrsam gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen werden die Männer verdächtigt, seit September berlinweit mehrere Hotels, Lebensmittelmärkte und andere Geschäfte beraubt zu haben. Die Ermittlungen dauerten bei Redaktionsschluss noch an. Die beiden Verdächtigen, einer davon bereits als Intensivtäter bei der Staatsanwaltschaft aktenkundig, wurden einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.