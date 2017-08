Waidmannslust.

Der CDU-Abgeordnete Tim-Christopher Zeelen hat auch in diesem Jahr den Waidmannsluster Ehrenamtspreis für besonderes gesellschaftliches Engagement ausgeschrieben. Der Preis ist mir 200 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr gewann der Förderverein der Königin-Luise-Kirche den Preis. Der Verein setzt sich für den Erhalt der Kirche ein, organisiert regelmäßig kulturelle Veranstaltungen und ist auch bei der Entwicklung des Ortsteils sehr aktiv. Zeelen: „Ich rufe alle Waidmannsluster auf, mir Vorschläge für ein starkes ehrenamtliches Engagement zuzusenden.“ Der Preis kann an Einzelpersonen oder Vereine in Waidmannslust gehen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. Vorschläge sollten bis zum 26. August per E-Mail an kontakt@tim-zeelen.de oder per Post an Tim-Christopher Zeelen, Bürgerbüro, Brunowstraße 51, 13507 Berlin geschickt werden.