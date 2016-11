Sicherer mit dem Laptop umgehen

Weißensee.

Die Wolfdietrich-Schnurre-Bibliothek in der Bizetstraße 41 bietet neue „Laptopkurse für die Generation 50 plus“ an. Sie finden montags und mittwochs von 10 bis 12 Uhr statt. Die Kurse bieten älteren Menschen die Möglichkeit, sich mit dem Laptop und dem Internet vertraut zu machen. An praktischen Beispielen werden Anwendungsmöglichkeiten von Programmen und Apps geübt. Unter anderem geht es um Bildbearbeitung, E-Mails, WhatsApp und Betriebssysteme. Geleitet werden die Kurse von Olaf Kolbe, der sich auf den jeweiligen Kenntnisstand der Teilnehmer einstellt. Ein eigener Laptop beziehungswiese ein Smartphone sind erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter

24 37 26 46.