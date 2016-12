Berlin: Galerie Flierl |

Weißensee.

„Sinfonie in F-Dur“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie der Kunstgalerie Flierl. Bis zum 15. Januar werden in der Friesickestraße 17 Bronze- und Holzplastiken sowie Grafiken von Hans-Georg Wagner gezeigt. Zu besichtigen ist die Ausstellung montags von 10 bis 17 Uhr, dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr sowie nach Vereinbarung unter

445 51 81. Weitere Informationen auf kunstgiesserei-flierl.de