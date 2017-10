Berlin: Rathaus Reinickendorf |

Wittenau.

Zur Bearbeitung der Anträge im Bereich Unterhaltsvorschuss wird in der Zeit vom 9. Oktober bis 10. November nur eine eingeschränkte Sprechstunde angeboten. In diesem Zeitraum stehen nur donnerstags von 16 bis 18 Uhr zwei Mitarbeiter zur Verfügung. Anträge können per Post an das Jugendamt, Unterhaltsvorschussstelle, Bezirksamt Reinickendorf, Eichborndamm 215, 13437 Berlin, gesandt werden. Sie können ebenso in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Da die telefonische Erreichbarkeit begrenzt ist, besteht die Möglichkeit unter unterhaltsvorschuss@reinickendorf.berlin.de oder per Fax an

902 94 63 25 Kontakt aufzunehmen.