Concordias Erfolgsserie gerissen

Wittenau. Der Landesligist hat sein Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag gegen Stern Marienfelde mit 0:3 (0:3) verloren. Damit ging eine zuletzt sehr erfolgreiche Serie zu Ende. Die letzte Niederlage erlitten die Wittenauer Anfang Oktober im Berliner Pilsner-Pokal gegen den Regionalligisten Berliner AK 07.



Bereits am Donnerstag geht es für Concordia Wittenau mit dem Nachholspiel gegen den VfB Hermsdorf weiter. Anstoß ist um 19.15 Uhr im Stadion Wittenau an der Göschenstraße.



