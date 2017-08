Kostenlose Workshops für arbeitslose Frauen

Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. Mit „Restart Today“ beginnt am 29. September eine kostenlose Workshop-Reihe für berufliche Neu- und Wiedereinsteigerinnen.

Infos und Anmeldung unter www.restart-today.de

Angesprochen sind nicht erwerbstätige Frauen, bevorzugt aus Steglitz-Zehlendorf, da die Veranstaltungen in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, stattfinden.Interessierte haben die Möglichkeit, in vier Workshops und einer Online-Gruppe ihren Erfolgsplan für den Einstieg aufzustellen. In den Workshops werden praktische Tipps mit neuesten Erkenntnissen der Psychologie über Zielerreichung und Zufriedenheit verbunden. Unterstützt werden die Teilnehmerinnen von erfahrenen Referentinnen und Unternehmerinnen.In Workshop 1 geht es um Fragen wie „Was ist meine berufliche Vision?“ oder „Wie finde ich die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben?“ Beim zweiten Termin sind die persönlichen Stärken ein Thema, ebenso innovative Arbeitsformen und neue Perspektiven. Die Teilnehmerinnen in Workshop 3 befassen sich mit Netzwerken und lokalen Initiativen, in Workshop 4 wird unter anderem der persönliche Erfolgsplan entwickelt.Alle Workshops laufen von 9 bis 13 Uhr. Weitere Termine nach dem 29. September sind am 13. Oktober sowie am 10. und 24. November. Es können auch einzelne Veranstaltungen besucht werden. Parallel dazu gibt es eine Online-Studiengruppe zur Vertiefung.