Adventsmarktin Alt-Buckow: 29. Alt-Buckower Adventsmarkt lädt ein

Berlin: Dorfkirche Alt-Buckow | Buckow. Es weihnachtet: Zum Bummel durch den historischen Ortskern lädt am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. November, der Alt-Buckower Adventsmarkt ein. Viele Stände sind dort aufgebaut. Es gibt Glühwein, heißen Kakao, Lebkuchen, frische Waffeln, Bratwurst und vieles mehr. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr junge Künstler. Sie unterhalten die Besucher auf dem Hof der Freizeitstätte Alt-Buckow 16–18 mit Tanz und Musik, Schulklassen und Vereine singen weihnachtliche Lieder. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft „Das sympatische Buckow“. Geöffnet ist am Sonnabend von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Das Programm ist auf www.advents-markt.de zu finden. Infos:

847 70 00.