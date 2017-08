Was Hundertwasser gerade in Britz macht....

1984 so die Worte von Hundertwasser…Freude hat man schon, wenn man das Schloss Britz erblickt. Idyllisch und romantisch in Grün und Rosen eingebettet. Liebevoll arrangiert – für jede Hochzeit ist der Schlosspark ein Traum Ort!Zurzeit kann man in der Gründerzeitvilla einder anderen Art erleben.Verrückte grelle Farben, die in einander fließen, sich aber trotzdem abgrenzen, ein Haus voller Tränen, Gesichter und Schriften in Meere und Städte eingebettet. Hingucker voller Lebendigkeit und Individualität, die faszinieren und zum Spaziergang in die Hundertwasserwelt einladen.Neben der Ausstellung gibt es eine Film Präsentation die im Schloss dazu einlädt, sich niederzulassen und einfach das „Farbenspiel“ an sich vorbeiziehen zu lassen oder genussvoll zu träumen.Für Kinder gibt es ein Malprojekt mit einer Sonderausstellung „Kinder malen wie Hundertwasser“, die das Schloss Britz demnächst präsentiert.Auf dem Gutshof des Schlosses finden die Kleinen auch Tiere zum Anfassen, neben Enten, Tauben, Hühnern, kann man die Ziege „Olaf“ streicheln oder die Pferde beobachten. Ein Ausflug für die ganze Familie lohnt sich in jedem Fall, denn Britz lässt sich was einfallen und das jeden Monat mit einem anderen Thema!Also auf nach Britz –ist die Sonderausstellung „Farbenspiele“ noch zu sehen.