Geisterfest im Bucher Forst

Buch. Die Rucksackwaldschule „Eichhörnchen“ veranstaltet am 21. Mai von 12 bis 16 Uhr ein Waldgeisterfest. Dazu sind Familien eingeladen, die sich als Feen, Elfen, Trolle, Gnome, Riesen, Zwergen oder Hexen verkleiden möchten. Es werden Geschichten erzählt, und gemeinsam kochen die Gäste eine Wald-Zaubersuppe und kosten eine Hexenbowle. Außerdem gibt es Kreativangebote. Willkommen sind alle ab fünf Jahre. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail ws-eichhoernchen@web.de an. Wo genau des Fest im Bucher Forst stattfindet, wird bei verbindlicher Anmeldung bekannt gegeben. Weitere Informationen: https://www.umweltkalender-berlin.de/anbieter/details/1894 . BW