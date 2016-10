ERFOLGSKONZEPT PORTRAIT ONLY von Starfotograf Kai Stuht

Das Shooting ist für die Kunden mit bis zu 33 Bildern für 99,- € ein Schäppchen.Weiterhin haben sie die Möglichkeit aus einer Vielfalt an angebotenen Produkten mit einen ihrer Lieblingsbilder auszuwählen und diese ebenfalls zu erwerben. Vom Selfie-Shirt bis zum XXL-Poster sind hier verschiedenste kreative Möglichkeiten gegeben.Das Fotoshooting findet auch noch im legendären Bikinhaus am Kudamm auf dem Dachgarten im 2. Stock statt, von wo man die Affen im Zoologischen Garten aus bewundern kann.Überzeugen Sie sich selbst, wie Modefotograf Kai Stuht Sie ins richtige Licht setzt.Und weil das Fotokonzept von Kai Stut so erfolgreich ist, wird ab dem 25.10.2016 von Donnerstag bis Sonntag von 18- 24 Uhr eine weitere Fotobox am Eingang der Monkey Bar stehen.