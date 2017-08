Galerie Gustav von Hirschheydt

Berlin: Galerie Gustav von Hirschheydt | Galerie Gustav von Hirschheydt, Suarezstraße 11, 14057 Berlin, Mo-Sa 14-18 Uhr



Am 18. August eröffnet die Galerie mit einer Vernissage ab 18 Uhr zur Einzelausstellung "It’s summertime" des Künstlers Gustav von Hirschheydt. Der Künstler präsentiert moderne Malerei, insbesondere mit Öl auf Leinwand, wobei Landschaften, Blumen, Tiere und Porträts zu den bevorzugten Motiven gehören.



Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

Gefällt mir