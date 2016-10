Jürgen Woelffer feierte 80. Geburtstag

Charlottenburg.

Mit 400 Gästen aus Kultur und Politik, Verwandten und Freunden sowie Mitarbeitern der Ku'damm-Bühnen beging am 22. Oktober Jürgen Woelffer seinen 80. Geburtstag. Der frühere Direktor von Theater und Komödie am Kurfürstendamm und Vater des jetzigen Bühnenchefs Martin Woelffer zeigte sich wegen der erfolgreichen Räumungsklage gegen den Familienbetrieb zwar betrübt. Er und seine Gäste fanden zum Geburtstag aber auch erheiternden Gesprächsstoff – etwa über Jürgen Woelffers Geburt. Er wäre beinahe in einem berühmten Cafés im Berliner Westen geboren worden. Seine Mutter hat es zur Entbindung gerade noch ins Westendsanatorium geschafft. Mit dabei war eine damals sehr bekannte, aufgeregte Komikerin, die so hysterisch war, dass man sie zuerst für die werdende Mutter hielt.