Jobcenter-Akten jetzt digital

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Papierkram passé. Dies gilt nun für das Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf, nachdem die Behörde am Goslarer Ufer offiziell zur elektronischen Akte überging. Da kein anderes Amt diesen Schritt unternommen hat, ist dieses Jobcenter in Berlin Vorreiter. Aus Sicht der Mitarbeiter erfolgte die Umstellung mit Unterhaltung: Eine Auftaktveranstaltung fand im Anschluss an eine Personalversammlung im Delphi Filmpalast statt, wo die Belegschaft wichtige Neuerungen auf der Leinwand zur Kenntnis nahm. Auch sonst geht Charlottenburg-Wilmersdorf bei der Digitalisierung entschlossen voran – so lautet das Motto der Stunde: „cw – Papier war gestern“.