Neue Anlaufstelle für Flüchtlinge

Berlin: Besuchereingang LAF |

Charlottenburg-Wilmersdorf.

Geflüchtete erhalten ab sofort alle Leistungen am neuen Standort des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) an der Darwinstraße. Der bisherige Kundenverkehr im ICC ist bereits eingestellt. In der Darwinstraße arbeiten vor allem Mitarbeiter des Leistungsbereichs. Zu den Leistungen für Geflüchtete gehören unter anderem die Zuweisung von Unterkünften, die Prüfung und Bescheidung von Mietangeboten, die Beratung und Hilfe von besonders Schutzbedürftigen im Sozialdienst oder die Auszahlung von Barleistungen. Der Besuchereingang befindet sich am Goslarer Ufer 15. Ein Besuch ist mit und ohne Termin möglich.