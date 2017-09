Makkabi unterliegt 0:2-Niederlage

Charlottenburg. Die Elf von Trainer Frank Diekmann hat am vergangenen Sonntag im Gastspiel beim BSV Al-Dersimspor eine 0:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen müssen. C. Aslan brachte die Hausherren in der 28. Minute per Foulelfmeter 1:0 in Führung. Entschieden wurde die Partie erst ganz spät in der Nachspielzeit, als Tas das 2:0 erzielte. „Die Niederlage war verdient“, sagte Diekmann hinterher, „wir haben uns gegen einen sehr ballsicheren

Gegner zu viele Ballverluste geleistet.“



Im nächsten Berlin-Liga-Spiel empfängt Makkabi am Sonntag Sparta Lichtenberg (12 Uhr, Julius-Hirsch-Sportanlage).

