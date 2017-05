TeBe blamiert sich in Frankfurt

Charlottenburg. Berlins Oberligist ist immer für eine Überraschung gut. Allerdings trifft das auch in negativer Hinsicht zu. Am vergangenen Sonntag unterlag Tennis Borussia beim 1. FC Frankfurt mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer erzielte Zielinski zwei Minuten vor Halbzeit. Für den Tabellenletzten war es erst der zweite Sieg in dieser Spielzeit – auch das Hinspiel hatten die Oderstädter gewonnen. „Gegen TeBe müssten wir immer spielen“, sagte Frankfurts Trainer Robert Fröhlich nach der Partie. Bei den Borussen wurde Torjäger Huke schmerzlich vermisst. Doch das allein dürfte nicht der Grund für die schwache Vorstellung der Berliner sein.



Das nächste Spiel bestreitet Tennis Borussia am Freitag gegen Grün-Weiss Brieselang. Anstoß im Mommsenstadion um 19.30 Uhr.

