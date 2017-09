Turbulente Tage bei TeBe

Charlottenburg. Bei Tennis Borussia war viel los in den vergangenen Tagen. Erst gab es am 3. September im Pokal ein 10:1 bei Sparta Lichtenberg, nicht einmal 24 Stunden später musste Trainer Cemal Yildiz gehen. Grund war die dünne Ausbeute der mit großen Ambitionen gestarteten Veilchen in der Oberliga (drei Punkte aus drei Spielen). Neuer Trainer ist Ex-Nationalspieler Thomas Brdaric (u.a. Leverkusen und Hannover), der beim Debüt immerhin ein 0:0 bei Optik Rathenow schaffte.



Nun tritt TeBe beim Torgelower FC Greif an (Sonnabend 14 Uhr, Gießerei-Arena).

