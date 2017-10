„Mitmachtag“ in der Holzwerkstatt

Berlin: Domäne Dahlem |

Dahlem.

Am Sonnabend, 14. Oktober, gibt es in der Holzwerkstatt in der Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, einen „Mitmachtag“. Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren können von 10 bis 16 Uhr Vogelhäuschen beziehungsweise Nistkästen bauen: Die Werke werden geschliffen, geleimt und bemalt. Zum Schluss wird ein Schutzlack aufgetragen. Auch die Erwachsenen dürfen mitmachen! Anmeldungen sind unter

611 53 06 oder

0170/297 80 08 oder per E-Mail an mail@sturm-larondelle.de möglich. Die Materialkosten betragen 26 Euro.