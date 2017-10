Veganer müssen warten

Friedrichshain-Kreuzberg.

Es wird noch etwas dauern, bis der Kompromiss nach dem veganen Bürgerbegehren umgesetzt wird. Der Grund: Die Mitarbeiterin im Schulamt, die für das Schulessen zuständig ist, wurde bis zum Jahresende an das Standesamt ausgeliehen, um den Andrang an Aufgeboten, etwa durch die Ehe für alle zu bewältigen. Erst ab Januar kann sie sich dann der auch veganen Verköstigung für Schüler widmen. Diese soll an zwei Schulen an einem, eventuell auch zwei Tagen statt des vegetarischen Menüs angeboten werden (wir berichteten). Außerdem sind begleitende Informationen durch die Initiatoren des Bürgerbegehrens vorgesehen. Das erreichte mit 9500 Unterstützern klar das nötige Quorum, das bei etwa 6000 lag. Zum Bürgerentscheid ist es danach aber wegen der Vereinbarung mit dem Bezirk nicht mehr gekommen. Die ursprüngliche Forderung war um einiges weiter gefasst. Sie verlangte in allen Schulen sowie in der Kreuzberger Rathauskantine ein tägliches veganes Menü.