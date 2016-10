Bei Überfall verletzt

Friedrichshain.

Ein 23-jähriger Mann ist am Morgen des 29. Oktober auf dem U-Bahnhof Warschauer Straße Opfer eines Überfalls geworden. Gegen 7.15 Uhr sprach ihn dort ein Unbekannter an, der in Begleitung von zwei weiteren Männern war. Während des Gesprächs zog ihm einer der Komplizen das Handy aus der Hosentasche. Ein weiterer Täter schlug dem 23-Jährigen mit der Faust gegen die Rippen. Als der Bestohlene sein Mobiltelefon zurückverlangte, bekam er einen Kopfstoß ins Gesicht. Die Räuber flüchteten danach mit der Beute. Der Überfallene erlitt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.