Friedrichshain

. Unbekannte haben am frühen Morgen des 4. Dezember ein Auto an der Krossener Straße in Brand gesetzt. Passanten hatten die Flammen gegen 6.15 Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert. Der Wagen wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Zu den Hintergründen ermittelt das Landeskriminalamt.