Friedrichshain.

Nach einer Auslieferung wurde am 7. Mai gegen 20.25 Uhr ein Pizzabote auf der Krautstraße von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Er forderte die Herausgabe des Portemonnaies, was der Lieferant aber verweigerte. Danach verletzte ihn der Räuber mit der Stichwaffe leicht am Bauch. Der Pizzamann wehrte sich mit einem Schlag ins Gesicht des Angreifers, worauf der ohne Beute flüchtete.