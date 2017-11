"Circus Busch" Unfall: So geht es Talina (16)!

BERLIN / PößNECK - Die Gebrüder Scholl waren mit ihrem Berliner "Circus Busch" in Thüringen. Bei der Seilnummer am letzten Wochenende in Pößneck, erlitt Artistin Talina Scholl einen schweren Unfall. Die 16-Jährige stürzte drei Meter in die Tiefe! Nun gibt es erste Neuigkeiten von dem Mädchen in der Klinik.

Talina will Donnerstag wieder auftreten

Wer kein Zirkusgänger ist, dem wird Talina vielleicht nicht viel sagen. Das hübsche Mädchen mit den langen Haaren ist ein echtes Zirkuskind. Die 16-Jährige zieht seit ihrer Geburt mit der Familie und ihrem Zirkus durch die Lande. Die Scholls waren am vergangenen Samstag auch zum ersten Mal in der Stadt Pößneck (Thüringen). Bei der Abendvorstellung hatte Talina mit ihrem Bruder eine Seilnummer. Für den Teenager Routine. Schon als 14-Jährige machte sie Akrobatik in schwindelerregenden Höhen. Doch bei dem letzten Auftritt stürzte Talina drei Meter tief und erlitt schwere Prellungen. Die Artistin musste sofort in eine Klinik.Wie dieam Sonntagabend berichtete, ist die Schülerin außer Lebensgefahr. "Mir geht es gut", sagte sie dem Blatt. "Ich hoffe, ich bin bis Donnerstag zur Premiere in Bebra fit und kann wieder in der Manage stehen." Bebra ist eine Kleinstadt im Nordosten Hessens. Die Berliner Zirkuscrew ist hart im nehmen und auch Talina scheint der Unfall nicht sonderlich verängstigt zu haben. Trotzdem müssen die Prellungen erstmal verheilen. Nach der Saison überwintert Talina Scholl mit ihrer Familie in und um Berlin, bevor es 2018 ab Frühjahr wieder auf Tour geht. Talina wird dann neue Kunststücke auf dem Seil präsentieren. Was für ein starkes Mädchen! Eben ein echtes Zirkuskind. Wir wünschen gute Besserung!