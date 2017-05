GNTM 2017: Symphoniacs zu Gast bei Heidi Klum und Philipp Plein!

BERLIN / UNTERFÖHRING - Andy Leomar spielt mit seinen Symphoniacs bei "Germany's next Topmodel". Der Berliner Komponist und seine Musiker wurden von Heidi Klum und dem Designer Philipp Plein (kl. Foto) in die Show eingeladen!

Symphonics begleiten Heidis Mädchen

Wer die Symphoniacs vergangene Woche im Admiralspalast erleben durfte weiß, dass die Gruppe unter der Frührung von Andy Leomar wie keine andere, die Klassik mit moderner Electronicmusik vereinen kann. Bekannte Mainstream-Songs von DJs wie Robin Schulz werden mit Bass, Beats und Geigenmusik neu kreiert. Auch Heidi Klum schätzt die Symphoniacs und holt sie am Donnerstag zum Entscheidungswalk.Die Nachwuchsmodels müssen laut ProSieben mit den Musikern der Liveband Symphoniacs am Rande des Catwalks interagieren. Das Motto des Walks lautet "Music meets Fashion" . Der Designer Philipp Plein kleidet dabei die Models mit je zwei Outfits seiner Kollektion für die entscheidende Fashion-Show ein. So wird die Entscheidung zum Halbfinale nicht nur was für das Auge, sondern auch für die Ohren und ist ein Muss für Symphoniacs-Fans.