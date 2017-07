"Stars for Free" Tumult: 104.6 RTL verursacht Ansturm im Eastgate!

BERLIN - Am Freitagabend war im "Eastgate" in Berlin Marzahn die Hölle los. Viele Hörer von 104.6 RTL pilgerten in den Einkaufstempel, um Tickets für "Stars for Free" zu ergattern. Reporter Marcel Adler war mittendrin in der Meute!

Wer kennt hier Al Bundy nicht?

"Hoch die Hände - Wochenende!" Oder besser gesagt: Hoch die Hände, wer hat noch keine Tickets für "Stars for Free"? Es war schon amüsant, was sich bis kurz vor Ladenschluss im Berliner Eastgate abspielte. Immer wieder meldeten sich fast alle Besucher, die unbedingt mitmachen wollten. Vodafone und RTL-Radio luden nämlich zum Ratequiz ein. Eigentlich hat man für sowas am Freitagabend keinen Nerv. Doch die Menschenmassen drängten sich mit Kind und Kegel durch die Gänge. Denn so einfach wie gestern, war's noch nie an die Tickets zu kommen. Das war den Kampf wert.Der Moderator stellte zwei Fragen - vor allem aus dem Entertainmentbereich. Schwupps, schon hatte man zwei Tickets, wenn die Antworten richtig waren. Na, wer war der Typ auf dem Bild, der in der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" den Schuhverkäufer spielte? Mensch, Al Bundy natürlich. Vor Aufregung wusste das ein Teilnehmer nicht. Bei der nächsten Frage, klappte es dann doch. Puh, doch noch zwei Tickets gewonnen. Dann die Runde, wo man einen Song erraten musste, der ganz schnell abgespielt wurde. "Wer weiß es?", fragte der Moderator. Alle Hände gingen wieder nach oben. Dutzende Besucher gingen an diesem Abend mit Freikarten nach Hause. Vor allem Hörer aus Marzahn, Lichtenberg und Friedrichshain beglückte der Radiosender mit dutzende Eintrittskarten. Coole Sache!