Friedrichshain.

Niklas Martin S., geboren am 24. November um 0.47 Uhr, ist das 3000. Baby", das in diesem Jahr im Vivantes Klinikum im Friedrichshain auf die Welt kam. So viele Geburten gab es in dem Krankenhaus an der Landsberger Allee seit 1989 nicht mehr. Niklas Martin wog übrigens 3490 Gramm und war 53 Zentimeter groß.