DFB Pokalfinale: Helene Fischer ausgepfiffen!

BERLIN - Ihr neuer Song "Herzbeben" ist jetzt schon ein Ohrwurm. Zuletzt begeisterte Helene Fischer Millionen beim Finale von "Germany's next Topmodel". Doch beim DFB-Pokalfinale am Samstagabend kam es zu einem Eklat. Die Sängerin wurde in Berlin ausgepfiffen und mit Buh-Rufen verabschiedet.





Acht Minuten langes Pfeiffkonzert

Ohne Frage, Helene Fischer ist nicht nur die erfolgreichste Sängerin Europas -ihre Musik begeistert unzählige Fans. Was die 32-Jährige an diesem Wochenende aber gelernt hat: Ein Pokalfinale ist eben keine After-Show-Party oder TV-Show. Statt Jubel und Zugabe, prasselten Beschimpfungen von den Rängen auf den Schlagerstar ein. Nicht zu überhören: Pfiffe und Buh-Rufe. So gut wie niemand klatschte für den deutschen Superstar.Die Fußball-Fans wollten an diesem Tag eben keine Schlagershow sehen, sondern bei einem spannenden Spiel mitfiebern. Das wurde bei der Halbzeit-Show ziemlich deutlich. Helene Fischer wurde ganze acht Minuten lang ausgepfiffen; ihr Song immer wieder gestört. Einige riefen sogar "Halt' dein Maul". Die Sängerin wird's sportlich nehmen und den Vorfall wegstecken können. Das nächste Pokalfinale dürfte allerdings wohl ohne Helene Fischer stattfinden, soviel ist nach diesem Pfeiffkonzert mal sicher.