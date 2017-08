Jazz und Talk im Kulturforum

Berlin: Kulturforum Hellersdorf | Hellersdorf. Lukas Natschinski & Friends spielen am 16. September,19.30 Uhr, im Kulturforum Hellersdorf , Carola-Neher-Str. 1 und laden ein zu Jazz & Talk. Natschinski hat sich dazu den Bassisten Alex Will und Jonathan Gradmann am Schlagzeug eingeladen, er selbst spielt Klavier und Gitarre.Karten für 15 Euro oder 12 Euro mit Berlin-Pass können unter Telefon 561 11 53 oder per E-Mail unter kulturforum@kulturring.org reserviert werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 561 61 70. Die Veranstaltung wird unterstützt vom Bezirkskulturfonds Marzahn-Hellersdorf. ReF