Neues Bezirksamt ist komplett

Der neue Bürgermeister ist der alte Bürgermeister, Oliver Igel (SPD) wird bis 2021 weiterhin den Bezirk Treptow-Köpenick führen. Stellverteter ist wie bereits in der vorigen Wahlperiode Gernot Klemm (Linke). Auch Rainer Hölmer (SPD) wurde wieder als Stadtrat gewählt. Neu im Bezirksamt ist die bisherige Bohnsdorfer Schulleiterin Cornelia Flader (CDU). Ebenfalls neu im Bezirksamtskollegium ist Bernd Geschanowski (AfD). Der war in zwei Wahlgängen durchgefallen. Erst im dritten Wahlgang wurde er mit 18 Ja- zu 10 Neinstimmen gewählt, nachdem sich zahlreiche Verordnete nicht an der Abstimmung beteiligt hatten.