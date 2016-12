Kinder statt Bäume

Kreuzberg.

Die BVV wird sich bei ihrer Sitzung am 11. Januar voraussichtlich mit der bisher nicht genehmigten Kitaerweiterung an der Methfesselstraße beschäftigen. Wie berichtet scheitert dort ein geplanter Anbau mit weiteren 93 Plätzen bisher an sechs, acht oder möglicherweise auch 16 Bäumen, die dafür gefällt werden müssten. Ein Antrag, den der CDU-Fraktionsvorsitzende Timur Husein bereits am 15. Dezember in das Bezirksparlament eingebracht hat, verlangt, dass die Erweiterung wohlwollend geprüft und am Ende genehmigt wird. Was diesem Ziel diene, soll in Betracht gezogen werden, etwa das Erstellen eines neuen Gutachtens, denn "93 Kitaplätze sind wichtiger als acht Bäume." Der Antrag war zunächst vertagt worden.