Wedding, Wilmersdorf und Weltfußball: Stück über die Boatengs im Heimathafen

Berlin: Pier 9 |

Neukölln.

„Peng! Peng! Boateng“ heißt eine neues Stück des Heimathafen-Teams, das am 18. Dezember um 19.30 Uhr auf der Probebühne Premiere feiert. Erzählt wird die Geschichte der drei Brüder Boateng zwischen Wedding, Wilmersdorf und Weltfußball. Über ihren unwahrscheinlichen Weg von einem Fußballkäfig in Wedding hin zu den größten Stadien der Welt. Die Probebühne „Pier 9“ des Heimathafens Neuköllns befindet sich an der Hasenheide 9. Karten kosten 15, ermäßigt zehn Euro und sind erhältlich im Heimathafen in der Karl-Marx-Straße 141 sowie unter der Tickethotline

61 10 13 13. Weitere Informationen gibt es unter www.heimathafen-neukoelln.de