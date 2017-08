Stadtbad wird offenes Denkmal

Lichtenberg.

Zum Tag des offenen Denkmals am 9. und 10. September öffnen die Pforten des Stadtbads Lichtenberg an der Hubertusstraße – allerdings nicht für jeden. Der Förderverein möchte in kleinen Gruppen einzelne Bereiche des seit 25 Jahren geschlossenen Gebäudes besichtigen. Dazu gibt es Informationen über die Geschichte des inzwischen denkmalgeschützten Hauses, über Möglichkeiten und Pläne zur Sanierung. Wer dabei sein möchte, muss sich unbedingt beim Förderverein Stadtbad Lichtenberg anmelden – am besten geht das über die Homepage www.stadtbad-lichtenberg.de oder unter

54 77 26 07. E-Mails gehen an: kontakt@stadtbad-lichtenberg.de