Nachbarn kennenlernen

Berlin: Sportplatz Königshorster Straße |

Märkisches Viertel.

Am Sonnabend, 2. September, veranstaltet das Netzwerk „Willkommen in Reinickendorf“ in Kooperation mit dem Landessportbund Berlin den zweiten „Refugees-Welcome-Cup“. Auf dem Sportplatz an der Königshorster Straße 13 werden ab 10 Uhr zahlreiche Fußballteams, bestehend aus sechs Feldspielern und einem Torwart, im fairen und sportlichen Miteinander gemeinsam dem runden Leder hinterherjagen. Die Erfahrungen des Netzwerkes zeigen, dass Vorurteile dort am geringsten sind, wo die meisten Begegnungen von Menschen stattfinden. Insofern möchte man allen Teilnehmenden die Gelegenheit bieten, sich im sportlichen Wettkampf miteinander zu messen und darüber hinaus Menschen mit unterschiedlichen Biographien aus der Nachbarschaft bei kulinarischen Köstlichkeiten kennen zu lernen. Die "Sprache des Fußballs" versteht jeder Sportler.