Sanierung von Sporthallen

Marzahn-Hellersdorf.

Die Sanierung der für die Flüchtlingsunterbringung zeitweise zur Verfügung gestellten Sporthallen kann in Angriff genommen werden. Der Senat stellte die nötigen Mittel zur Verfügung. Es handelt sich um drei Sporthallen, die zuvor dem Vereinssport zur Verfügung standen. Diese werden nach der Rückgabe an den Bezirk seit dem vergangenen Jahr teilweise wieder für den Vereinssport genutzt. Nach der Rückgabe meldete der Bezirk den Sanierungsbedarf an. Im Einzelnen sind für die Sporthalle Carola-Neher-Straße rund 199 000 Euro, für die Sporthalle Am Baltenring rund 186 000 Euro und für die Turnhalle Rudolf-Leonhard-Straße rund 263 000 Euro eingeplant.