Schwein gehabt! Fertig ist die Laube: Spieltipp „Die drei kleinen Schweinchen“

Titel und Optik könnten „Die drei kleinen Schweinchen“ als reines Kinderspiel erscheinen lassen. Tatsächlich hat es sich aber als robustes Familienspiel bewährt und vermag sogar in einer Runde Erwachsener Anklang zu finden.

Spielthema ist ein englisches Märchen. Darin bauen sich drei Schweinchen Häuser. Die beiden aus Stroh und Holz werden von einem Wolf umgepustet, der ihre jetzt ungeschützten Besitzer verschlingen will. Doch beim Versuch, in das dritte aus Stein durch den Schornstein zu gelangen, landet der Bösewicht im Kochtopf des Besitzers …Wie im Märchen versuchen die Spieler, Häuser zu errichten. Aus welchem Material Erdgeschoss, Stockwerke und Dach bestehen, darüber entscheiden fünf Spezialwürfel mit entsprechenden Symbolen. Zwei identische Symbole liefern bloß Stroh, drei immerhin schon Holz, aber Stein gibt es erst für deren vier.Wer mit dem Ergebnis seines Wurfes nicht zufrieden ist, darf im Stile von Kniffel oder Yahtzee zweimal nachwürfeln. Was allerdings nicht für Wolf-Symbole gilt, die sich auf den drei schwarz gestalteten Würfeln finden.Bereits zwei Wölfe gelten als Fehlversuch. Zum Ausgleich kann man sich jetzt daranmachen, ein fremdes Haus durch „Pusten“ zu beschädigen. Welches Material entfernt werden muss, richtet sich danach, wo der Pfeil einer Drehscheibe stehen bleibt. Während die Trefferquote für Stroh mit drei Feldern ziemlich hoch ist, sind Elemente aus Stein mit nur einem Feld natürlich deutlich sicherer.Diese bringen dann auch bei der Schlusswertung die meisten Punkte, sofern das Haus überhaupt fertig geworden ist. Bonuspunkte gibt es für das höchste Haus, die größte Anzahl Häuser und die meisten Blumentöpfe davor. Schon vorher kann punkten, wer zuerst ein Haus aus durchgängig demselben Material errichtet hat.Die Partie endet, sobald je nach Teilnehmerzahl eine bestimmte Anzahl Stapel mit Baumaterial aufgebraucht ist. Allerdings sollte die Runde noch zu Ende gespielt werden, damit hinten Sitzende nicht benachteiligt werden.

„Die drei kleinen Schweinchen“, von Laurent Pouchain, Verlag Asmodee, zwei bis fünf Teilnehmer ab sieben Jahren, Spieldauer: etwa 20 Minuten, Preis: circa 24 Euro.