Betonpiste wird grüner: Umbau der Holzmarktstraße hat begonnen

Mitte. Nachdem er jahrelang verschoben wurde, hat jetzt der komplette Umbau der sechsspurigen Holzmarktstraße zwischen Alexanderstraße und Lichtenberger Straße begonnen.

Weitere Informationen auf der Seite der Senatsverkehrsverwaltung unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/strassenbau/holzmarktstrasse/index.shtml

Deutlich überdimensioniert, unattraktiv und sanierungsbedürftig – so beschreiben die Senatsplaner den Zustand der 44 Meter breiten und 450 Meter langen Betonpiste zwischen Jannowitzbrücke und Lichtenberger Straße. Bis Frühsommer 2018 soll die sechsspurige Verkehrsschneise umgebaut werden und bei „unveränderter Leistungsfähigkeit eine urbane Aufenthaltsqualität zurückerlangen“, heißt es.Die Breite bleibt erhalten, doch die Verkehrsflächen werden neu aufgeteilt. Zukünftig gibt es jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung. Dazu kommen auf beiden Seiten 2,50 Meter breite Radfahrstreifen und am Gehwegrand jeweils zwei Meter breite Parkstreifen. Die beidseitigen Gehwege werden von derzeit zwei bis fünf Meter auf 8,50 Meter verbreitert.Deutlich grüner soll es werden, verspricht die Senatsbauverwaltung. Insgesamt werden 69 Ulmen gepflanzt. Vor allem der überdimensionierte Mittelstreifen im Parkplatzformat soll attraktiver werden und bekommt Rasenflächen und alle 15 Meter Bäume zwischen den neuen Schrägparkplätzen. 56 Autos können zukünftig auf dem auf sechs Meter reduziertem Mittelstreifen parken. Vorher gab es dort doppelreihig insgesamt 125 Stellplätze. An den Straßenrändern können zukünftig 73 Autos stehen.Dem Bezirk entgehen durch den Straßenumbau Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung. Denn bisher gab es in dem Bereich 252 Parkplätze, für dessen Benutzung man die Parkuhren füttern musste.Ersten Planungen zufolge sollte es im Bereich der Mittelinsel und am Gehwegrand gar keine Stellplätze mehr geben. Dagegen gab es Proteste von Anwohnern. Die Linken hatten in der Bezirksverordnetenversammlung den Erhalt der Parkplätze in der Parkraumbewirtschaftungszone gefordert. Auch wenn die Straße zukünftig einen grüneren Eindruck macht, stehen nach Fertigstellung elf Bäume weniger in dem Abschnitt. Denn die 69 neuen Ulmen ersetzen 80 Pappeln und Ahornbäume, die gefällt wurden. Die Bäume hatten den Gehweg zerstört und waren wegen ihrer flachen Wurzeln nicht mehr standsicher.Zum Straßenneubau gehören auch eine moderne Beleuchtung und neue Ampelanlagen an den Kreuzungen Alexanderstraße/Lichtenberger Straße. Neu ist eine Fußgängerampel in Verlängerung der Schillingstraße, damit die Leute aus dem Wohngebiet besser zum S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke kommen.Die Gesamtkosten für den Neubau der Holzmarkstraße betragen 3,5 Millionen Euro. Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten. Los geht's mit dem Umbau der südlichen Fahrbahn einschließlich des Gehwegs sowie des südlichen Teils der Kreuzung Lichtenberger Straße. In den kommenden knapp zwei Jahren ist dort mit Stau zu rechnen. Bei veränderten Straßenführungen sollen auf der Holzmarktstraße immer zwei Fahrspuren je Richtung zur Verfügung stehen.