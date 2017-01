Exzellente Ausbildung! dm-drogerie markt erhält Gütesiegel der IHK

Berufseinsteiger kommen in den Berliner dm-Märkten in den Genuss einer exzellent durchdachten Ausbildung – das bescheinigt nun die Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) mit einem Gütesiegel.

Jetzt bewerben

Das Siegel für „Exzellente Ausbildungsqualität“ wurde am 17. Januar im dm-Markt in der Invalidenstraße 119 in Mitte überreicht. „Besondere Qualität verdient besondere Aufmerksamkeit“, sagte Meike Al-Habash von der IHK Berlin bei der Verleihung des Siegels. „dm erfüllt nicht nur eindrucksvoll alle Exzellenzkriterien des Siegels, sondern bietet jungen Menschen darüber hinaus auch viele Zusatzqualifikationen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.“Neben der Vermittlung von Fachwissen legt dm bei der Drogisten-Ausbildung besonderen Wert auf die Entwicklung persönlicher und sozialer Fähigkeiten. dm-Lehrlinge erhalten viel Freiraum, um ihre Aufgaben zu gestalten und eigene Lösungswege zu finden. Von Anfang an übernehmen sie Verantwortung und bringen sich aktiv ein – etwa bei der Organisation von Filialaktionen oder durch die Mitarbeit in einem dm-Markt, der ausschließlich von Lehrlingen geleitet wird. Zudem fördern Theaterworkshops Selbstvertrauen und Kommunikationsstärke der angehenden Drogisten. Das Siegel nahm Florian Wolf, Berater für Aus- und Weiterbildung bei dm-drogerie markt, entgegen: „Die Auszeichnung der IHK Berlin bestätigt uns darin, dass wir mit unserem Ausbildungskonzept auf dem richtigen Weg sind und richtige Impulse setzen, um junge Menschen bestmöglich in die Arbeitsgemeinschaft von dm zu integrieren.“Berufseinsteiger können sich bei dm zwischen neun Ausbildungsberufen und fünf dualen Studiengängen entscheiden. Für das kommende Ausbildungsjahr, das im Sommer beginnt, schaffen die Berliner dm-Märkte 97 Lehrstellen. Interessierte können ihre Bewerbung direkt in ihrem Wunschmarkt abgeben oder sich online bewerben unter: www.dm.de/offene-stellen