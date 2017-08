Wasserbetriebe eröffnen neues Kundenzentrum

Berlin: Kundenzentrum Berliner Wasserbetriebe |

Mitte. Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben in ihrer Unternehmenszentrale an der Neuen Jüdenstraße ein neues Kundenzentrum eröffnet.

In den Räumen können sich die Besucher zu Fragen von A wie Abwasseranschluss bis Z wie Zählerwechsel beraten lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, Wasserproben zur Analyse im Labor der Wasserbetriebe in Jungfernheide direkt in Mitte abzugeben. Außerdem finden in regelmäßigen Abständen Informationsveranstaltungen zu Themen wie Wasserqualität, Dichtheitsprüfung von Hausanschlüssen und Funktion von Fettabscheidern statt. Wie BWB-Sprecher Stephan Natz sagt, kann man hier auch Merchandising-Produkte wie die extra für Berlin designte Soulbottle, eine Glasflaschen zum Abfüllen von Leitungswasser, kaufen. Es gibt auch einen Kanaldeckel mit Berliner Wahrzeichen – allerdings aus Schokolade.

Das BWB-Kundenzentrum in der Neuen Jüdenstraße 1 ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Die Servicehotline unter 0800 292 75 87 ist rund um die Uhr geschaltet und kostenfrei.