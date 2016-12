Gut vernetzt im Kiez: Susanne Bürger ist „KiezSportLotsin“ für Mitte

Moabit. In Mitte ist Susanne Bürger einmalig, ist sie doch die erste und einzige „KiezSportLotsin“ des Bezirks. Ihr Aufgabengebiet ist vielseitig, ihre Kundschaft vielschichtig.

0157 33 28 13 28. Weitere Informationen gibt es auf www.facebook.com/KiezSportLotsin oder unter0157 33 28 13 28.

Unweit des Bahnhofes Gesundbrunnen befindet sich das Büro der Lotsin. Der Eingang zum großzügigen Ladengeschäft befindet sich an der Ecke Ramler- und Puttbusser Straße. Anfänglich wurde der Aufgabenbereich einer „KiezSportLotsin“ von den Bürgern falsch eingeschätzt. Mancher Gast verwechselte Susanne Bürger mit einer Sozialarbeiterin. Aus diesen Situationen wurde gelernt, das Profil der „KiezSportLotsin“ geschärft. Heute ist Susanne Bürger im Bezirk eine lokale Größe, bestens im Kiez vernetzt, mit sehr guten Kontakten zu Vereinen, Verwaltungen und Behörden. Neben der zentralen Anlauflaufstelle befindet sich eine zweite in Moabit, genauer im Stadtschloss Moabit, Rostocker Straße 32 b.Die Aufgaben einer „KiezSportLotsin“ sind eigentlich recht schnell aufgezählt: Information über Sport- und Bewegungsangebote, Aufnahme von Trainingszeiten einzelner Sportgruppen in eine Datenbank, auf Anfrage Sportberatung vor Ort, zum Beispiel bei Festen und Projekttagen.Das Kerngeschäft ist jedoch die Beratung. In der wöchentlichen Sprechstunde, freitags von 16 bis 18 Uhr, können sich Bürger über die sportlichen Angebote im Kiez informieren. Susanne Bürger klärt dabei auch über staatliche Zuschüsse auf.Ein Beispiel für ein besonders breites Kursangebot ist der Verein via bwgt. Die Aktivitäten reichen vom Powertraining über Fitness für Frauen bis hin zum Yoga. Das gesamte Angebot ist kostenlos. Häufig ist nicht einmal eine Anmeldung erforderlich.