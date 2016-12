Chancenlos in Reinickendorf

Britz. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den Nordberliner SC vor anderthalb Wochen ist der Berlin-Ligist zurück auf dem harten Boden der Tatsachen. Bei den Füchsen kam DJK SW Neukölln am Sonntag mit 0:5 unter die Räder. Zudem verletzte sich Stammkeeper Gabriel schwer am Sprunggelenk.



Am kommenden Sonntag empfängt DJK den Berliner SC. Los geht‘s im Stadion Britz-Süd wie üblich um 11 Uhr.

