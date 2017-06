Tasmania am Ende auf Rang vier

Neukölln. Die Elf von Mario Reichel konnte sich in aller Ruhe ansehen, was die Konkurrenz macht. Tasmania hat sein letztes Spiel bereits am 11. Juni in Mahlsdorf absolviert (0:4), die Partie des 34. Spieltages gegen den TuS Makkabi hatte man auf den Pfingstmontag vorgezogen. Die Neuköllner wurden noch von Croatia überholt und beendeten die Saison auf dem vierten Platz.

