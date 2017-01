Auf zur Party im FEZ Wuhlheide

Berlin: FEZ Wuhlheide |

Oberschöneweide.

Am 7. und 8. Januar lädt das FEZ Wuhlheide, Straße zum FEZ 2, zur ersten Kinderparty des Jahres ein. Besucher können sich an beiden Tagen unter dem Motto „FEZ machen“ verkleiden und schminken, eine Schlacht mit der Schneekönigin liefern oder Pippi Langstrumpf und Theo Tintenklecks besuchen. Auf der Showbühne gibt es Musik und Bollywood-Dance, und im Orbitall-Raumfahrtzentrum kann man zu einer fast echten Mission ins All abheben. Das Tagesticket kostet vier Euro. Geöffnet ist jeweils von 12 bis 18 Uhr, mehr zum Programm unter www.fez-berlin.de